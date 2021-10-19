Суд признал вину 18-летнего жителя поселка Романовка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в региональном СУ СКР, в ночь на 10 мая 2021 года 18-летний романовец пил алкоголь в компании знакомых.

На одной из улиц поселка они встретили находившегося в состоянии опьянения 37-летнего местного жителя. Во время завязавшегося пьяного разговора 18-летний парень посчитал оскорбительным высказывания 37-летнего оппонента о своих родственниках.

Юноша рассвирепел и в порыве гнева несколько раз ударил того кулаками в голову. Приятелям удалось успокоить товарища и увести от потерпевшего.

Однако спустя некоторое время агрессивный парень подшофе вновь встретил его на улице. Тот попытался уйти, но молодой человек догнал его и принялся наносить удары ногами в область головы.

Очевидцам удалось остановить злоумышленника, но было уже поздно. Несмотря на госпитализацию избитый от нанесенных травм скончался 11 мая 2021 года. По мнению экспертов, главным образом к этому привела тупая травма головы.

Подсудимый признался в содеянном и раскаялся.

Тем не менее ближайшее 9 лет ему предстоит провести в местах не столь отдельнных.