На утро 23 июля в Саратовской области зафиксировано ещё 246 случаев заражения covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал регионального штаба.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 71,08 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 66,525 тысячи человек, за сутки — 214.

Новые случае распределились по региону так: Саратов — 104, Энгельсский район — 38, Балаковский — 20, Базарно-Карабулакский — шесть, Алгайский, Марксовский, Питерский, Пугачевский — по пять, Балашовский, Краснокутский, Новоузенский, Петровский, Романовский, Советский — по четыре, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Озинский, Перелюбский, Турковский — по три, Вольский, Калининский, Ровенский, Саратовский — по два, Екатериновский, Татищевский — по одному.