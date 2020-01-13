Утром 7 февраля 2019 года на 1-ом Топольчанском проезде 44-летний мужчина заметил школьницу, идущую домой с занятий. Когда девочка прошла мимо, он обогнал ее и растлил.

Придя домой, подросток сообщила обо всем матери, которая сообщила в полицию.

В этот же день насильник на улице Еремина совершил подобное деяние в отношении девятилетней школьницы. О том, что ребенок не достиг 12-ти лет можно было понять по его внешним данным. В силу возраста девочка не смогла сопротивляться.

Правоохранители задержали насильника. Жертвы опознали его.

Сейчас на него завели уголовное дело, которое с обвинительным приговором направлено в суд.