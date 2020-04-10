Под Саратовом мужчина хотел отвести от себя подозрения в изнасиловании и написал заявление на любовницу. Об этом сообщает СУ СКР.

Следствие считает, что с августа по октябрь 28-летний житель Пугачева растлил и периодически вступал в интимную связь с 13-летней дочерью заявительницы. Узнав об этом, мать потерпевшей сразу же пошла в полицию. Однако похотливец не признавал вину.

Желая избежать наказания, он написал заявление на любовницу,обвинив ее в клевете. Однако во время проверки стало ясно, что врет здесь только растлитель.

Ему пришлось признаться в преступлении. Сейчас уголовное дело против него направлено в суд на рассмотрение.