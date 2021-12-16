Домой Рубрики Новости Саратова Растопившие печку жители спалили дом в Ртищево РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Растопившие печку жители спалили дом в Ртищево По Новости Саратова - 16.12.2021 60 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В двухквартирном доме в Ртищево произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. На тушение огня в доме по улице 70 лет Октября выехали два пожарных расчета. Его площадь составила один квадратный метр. Причина пожара – неаккуратная топка печи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители Октябрьского района Саратова остались без холодной воды На избившего пьяного водителя полицейского завели уголовное дело в Саратове Еще 35 саратовцев покалечились на льду ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жители Октябрьского района Саратова остались без холодной воды Новости Саратова - 16.12.2021 0 В связи с ремонтом водопровода по адресу Саратовская, 64, сегодня, 16 декабря, жителям Октябрьского района Саратова отключили холодную воду. Без воды остались улицы: Саратовская, Клочкова,... На избившего пьяного водителя полицейского завели уголовное дело в Саратове 16.12.2021 Еще 35 саратовцев покалечились на льду 16.12.2021 Саратовец стащил с прилавка магазина 22 шоколадки 16.12.2021 Оригинальные новогодние марки приехали в Саратов 16.12.2021