В двухквартирном доме в Ртищево произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На тушение огня в доме по улице 70 лет Октября выехали два пожарных расчета. Его площадь составила один квадратный метр.

Причина пожара – неаккуратная топка печи.