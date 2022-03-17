Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий некоторыми сотрудниками администрации Базарно-Карабулакского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По словам следователей, данные сотрудники незаконно оплачивали услуги юриста. Работы тот фактически не выполнил, а деньги в размере 20 миллионов рублей уже получил.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, и закрепляются доказательства. В ходе обыска изъята служебная документация и технические средства.