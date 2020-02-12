Администрация Кировского района Саратова опровергла информацию о травмировании женщины упавшей с крыши сосулькой. Ответ имеется в распоряжении редакции.

Напомним, 11 февраля в Единую диспетчерскую службу о том, что 36-летняя женщина пострадала от падения не нее сосульки с крыши дома №106 на улице Чапаева.

Как пишут чиновники администрации, на место происшествия выезжали специалисты, которые осмотрели крышу здания, в котором находятся предприятия общественного питания и бытового обслуживания. На момент осмотра наледи на кровле не было обнаружено, как и следов схода снежно-ледяных масс на тротуаре перед зданием.

-Принимая во внимание погодные условия, не способствующие образованию наледи на крышах домов, специалистами администрации выясняются обстоятельства случившегося, — говорится в ответе.