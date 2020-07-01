Возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин и четырех мужчин, один из которых является депутатом муниципального образования в одном из районов области за продажу поддельного алкоголя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с 1 февраля по 18 апреля злоумышленники приобретали, хранили и продавали немаркированный алкоголь в двух точках Ленинского района Саратова.

Организатору группы мера пресечения еще не избрана, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.