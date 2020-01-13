Накануне Дня печати сотрудники районного телеканала «Балашов ТВ» из Саратовской области получили уведомления о сокращении в связи с ликвидацией эфирного вещания. Об этом информационному порталу «Новости-Саратова» рассказал директор канала Роман Логинов.

Закрытие канала связано с прекращением аналогового телевещания в России. «Балашов ТВ» не попал в цифровой мултиплекс.

—С февраля мы не будем выходить в эфир. Но это не значит, что мы перестаем работать. Сюжеты будут публиковаться на нашем сайте в интернете и в социальных сетях. Конечно, часть работников, тех, кто отвечает за работу вещательного оборудования, придется сократить. Творческие сотрудники — операторы и журналисты останутся работать, — сказала Логинов.

По его словам, подобные проблемы сейчас наблюдаются у всех районных телеканалов.