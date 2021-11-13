Начались выездные совещания по вопросам доходности регионов Саратовской области. Об этом сообщил на своем телеграмм-канале вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Планируется посещение каждого из районов, оценка ситуации и меры повышения заработных плат населения. Будут приниматься меры легализации неофициальной деятельности. Темпы роста зарплаты держат на особом контроле.

Самые низки показатели продемонстрировали в Перелюбский, Балашовский, Энгельсский, Лысогорский и Пугачевский районы.

Одним из самых перспективных источников дохода назвали налогообложение земельно-имущественных отношений. Главам региона необходимо знать имеется ли у объекта собственник и зарегистрировал ли объект в соответствии со всеми требованиями.

Работа по выявлению нарушений в этой сфере организована на низком уровне. Участков, используемых не по целевому назначению не было выявлено.