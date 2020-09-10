В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области приостановлена работа котельной из-за выявленных нарушений, сообщают судебные приставы.

По результатам внеплановой проверки Средне-Поволжского УФС по экологическому, технологическому и атомному надзору в котельной Базарно-Карабулакского района системы работали без учета требований промышленной безопасности.

Суд признал владельца котельной виновным в угрозе жизни и здоровья людей, приостановив деятельность системы теплоснабжения на месяц.

Судебные приставы наложили пломбы на технические устройства и опечатали здания котельной.