Жительница Вольского района Саратовской области погибла днем 13 февраля при обрушении дома

Как сообщили в облспасе, в 12.15 в службу «112» поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Чернавка на улице Заречная внезапно рухнул нежилой одноэтажный дом

Прибывшие на место сотрудники областной службы спасения достали из-под обломков здания труп 62-летней женщины.

В настоящее время в региональном СУ СКР организована доследственная проверка по факту смерти 62-летней пенсионерки.

Выяснилось, что жительница села Нижняя Чернавка пришла в заброшенный частный дом по улице Заречной, где ранее жила ее мать.

Пенсионерка погибла в тот момент, когда разбирала старый дом на дрова. Дом рухнул и похоронил под собой женщину.