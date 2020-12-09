«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» запустили продажи страхового продукта «Защита экрана» для владельцев смартфонов. При повреждении дисплея клиенту не нужно искать сервисный центр для ремонта гаджета. В рамках сервиса «от двери к двери», который входит в страховую программу, курьер самостоятельно заберет устройство и вернет отремонтированный смартфон в удобное время и место.

Программа доступна в двух вариантах. Первый покрывает риски повреждения дисплея устройства от попадания воды или в результате внезапного прекращения работоспособности, в том числе, из-за короткого замыкания. Второй вариант дополнительно защищает от механических повреждений при падении гаджета с высоты, случайном ударе тяжелыми предметами и даже поломке во время ДТП.

Страховку можно оплатить на год или оформить подписку с ежемесячными списаниями. Страховая сумма, на которую можно осуществить замену дисплея, составляет до 30 тысяч рублей.

— В современном мире сложно найти человека, который не пользовался бы смартфоном. Гаджеты делают нашу жизнь комфортной и удобной. Но повреждение или поломка таких устройств может привести к дополнительным, довольно серьезным расходам. Наличие страхового полиса позволит защитить семейный бюджет от незапланированных трат, — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская.

— Ежегодно партнерские сервисные центры “АльфаСтрахование” ремонтируют около 11 тысяч устройств. Повреждения экранов — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов, и зачастую ремонт оказывается неоправданно дорогим. Страховая защита позволит компенсировать эти расходы и, что особенно актуально сегодня, починить устройство, даже не выходя из дома: курьер самостоятельно заберет телефон и доставит его в сервисный центр, а затем привезет обратно, — рассказала руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.

Подробнее о страховом продукте «Защита экрана» можно узнать на сайте.