На площадке Общественной палаты состоялось совещание по вопросам реализации национальных проектов и государственных программ на территории области.

В мероприятии приняли участие министр экономического развития области Андрей Разборов; члены Общественной палаты, председатель регионального отделения «Опора России» Наталия Панферова.

Андрей Разборов рассказал о реализации нацпроектов на территории региона в 2021 году и планах на 2022 год.

Министр отметил, что в 2021 году область активно участвовала в реализации 11 нацпроектов и 21 государственной программы РФ с объемом финансирования 50,3 млрд. руб.

Системная работа Правительства области с федеральным центром позволила увеличить объем средств, привлекаемых на реализацию мероприятий, на 20% по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году на реализацию национальных проектов и госпрограмм на текущий момент уже привлечено 44,9 млрд. руб.

Отдельное внимание было уделено нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, в целях поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 году было освоено более 180 млн. рублей.

Организациями финансовой инфраструктуры – Гарантийным фондом и Фондом микрокредитования предоставлена поддержка в виде льготных микрозаймов и поручительств 262 субъектам предпринимательства области, что позволило им привлечь более 2,3 млрд. рублей на оборотные и инвестиционные цели.

Андрей Разборов отметил, что в текущем году на развитие сектора малого и среднего предпринимательства предусмотрено более 170 млн. руб.

— Средства будут направлены организациям инфраструктуры для оказания услуг бизнесу на безвозмездной или льготной основе. В результате поддержки не менее 3700 субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц получат комплекс услуг в Центре «Мой бизнес», объем льготного кредитования составит не менее 2,6 млрд. рублей. Безвозмездную финансовую поддержку в виде грантов и субсидий получат социальные предприятия и предприниматели, осуществляющие модернизацию с использованием инструментов лизинга, — подчеркнул министр экономического развития области.

В качестве одной из ключевых задач Андрей Разборов назвал обеспечение эффективного и полного освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов и государственных программ в 2022 году.