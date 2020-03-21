Житель Саратова подозревается в краже подгузников из магазина в Заводском районе, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

18 марта руководитель одного из магазинов заявил в пропажи из торгового зала трех пачек с подгузниками на общую сумму 4,084 тысячи рублей 80 копеек. Было возбуждено уголовное дело и 20 марта оперативники задержали подозреваемого —31-летнего саратовца. Ранее мужчина был судим за кражи, разбойное нападение, хулиганство и изнасилование.

Подгузники он успел продать, а деньги – прогулять. Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде.