Житель Красноармейского района Саратовской области признался в изнасиловании саратовчанки в день освобождения из колонии, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

5 июня в Заводском районе Саратова была изнасилована 31-летняя женщина, возвращавшаяся домой с работы. Жертва насилия рассказала, что к ней на улице подошел мужчина. Приставил к горлу нож и, угрожая убийством изнасиловал ее, в том числе и в извращенной форме, а затем скрылся.

Правоохранители начали розыск подозреваемого и, спустя почти два месяца задержали 29-летнего жителя Красноармейского района, который в этот же день освободился из колонии, где сидел за разбой.

Он признался в преступлении и сейчас находится в СИЗО. Ведется следствие.