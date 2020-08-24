Сотрудниками МВД раскрыто разбойное нападение на семью в Энгельсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Семья из Энгельса получила крупную сумму денег за продажу недвижимости, но об этом, как оказалось, осведомлены были и грабители.

Мужчины долго готовили план нападения, у них даже был сообщник, который проинформировал о получении супругами денег. Грабители осуществили слежку за домом и специально выбрали момент, когда вся семья окажется вместе.

Налетчики через забор перелезли на территорию частного дома и при помощи арматуры вскрыли окно, после чего оказались в доме. Неизвестные в масках связали хозяевам руки скотчем, оставив в отдельной комнате маленького ребенка.

Хозяева долго не отпирались и быстро отдали полученные несколько миллионов рублей. Грабители ушли, по пути прихватив из дома часы и телефоны.

После осуществленного плана трое участников решили разъехаться по разным уголкам России. Первого участника разбойного нападения удалось задержать в Петровском районе, при себе у него были похищенные часы и полтора миллиона рублей.

Вторым задержали «наводчика» на территории Балаковского района.

Дальше всех успел скрыться третий подозреваемый, которого поймали в Москве при попытке уехать в Дагестан.

В отношении трех злоумышленников возбуждено уголовное дело.