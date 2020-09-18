Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего рецидивиста за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ночь с 10 на 11 сентября 2020 года 27-летний рецидивист после застолья с приятелем и подругой встал на улице Бубенца в Пугачеве и начал очень громко выражать свои эмоции. На шум пришли правоохранители и предложили компании проследовать в отдел, поскольку их поведение тянуло на мелкое хулиганство.

Гражданин выматерил полицейского, а потом ударил его головой по груди. Дальнейшие противоправные действия правоохранители пресекли.

Расследование продолжается.