Молодой человек предстанет перед судом за нападение на товарища, а затем на сотрудников полиции прямо в здании райотдела Ленинского района Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 30 ноября прошлого года 20-летний парень был в гостях у своего приятеля в Жасминном. Когда хозяин квартиры уснул, молодой человек поругался с еще одним гостем – 39-летним мужчиной. Конфликт перерос в драку, в ходе которой парень сначала избил своего оппонента, а затем взял нож и порезал ему бедра. Сожительница хозяина дома вызвала полицейских, которые и привезли всех участников происшествия в отдел.

В райотделе молодой человек начал ссору уже с приютившим его хозяином. Словесную перепалку попытался пресечь сотрудник полиции. Тогда парень переключил свое внимание на него и попытался ударить стража порядка. Тому удалось увернуться. Видя это, на помощь к коллеге поспешил ещё один правоохранитель, за что и получил от распоясавшегося хулигана несколько ударов по голове. Позже врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Совместными усилиями полицейских буяна удалось скрутить.

В ходе следствия парень полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело передано в суд.