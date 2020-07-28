Следственным отделом Волжского района собраны исчерпывающие доказательства для признания вины в применении насилия к представителям власти 47-летнего местного жителя. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Установлено, что днем 30 мая, жительница дома в Волжском районе Саратова пыталась усмирить шумного мужчину во дворе. Но разбуянившийся мужчина не стал прислушиваться к женщине.

Сотрудники ППС, патрулирующие территорию, пришли к ней на помощь. Они сразу заметили признаки алкогольного опьянения мужчины и предложили ему проследовать в отдел полиции. Но в планы мужчины это не входило. Разозлившись, шумный нарушитель ударил ногой в живот сотрудника правоохранительных органов. Тогда же все его противоправные действия были пресечены.

Позже мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.