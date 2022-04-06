В декабре прошлого года Саратовский филиал АО «Ситиматик» открыл первый пункт приёма вторсырья «Вторматик». И вот уже 100 дней у жителей Энгельса есть возможность обменять «полезный мусор» на денежное вознаграждение. За эти три месяца концепцию осознанного потребления поддержали больше 1600 человек. На переработку через экопункт отправилось более 14 тонн вторсырья. Самой популярной фракцией на данный момент остается макулатура – 12,7 тонн.

«Вторматик» для всей нашей компании стал новым направлением в развитии. Открытие первого экопункта мы готовили полгода. Выбирали место, согласовывали проект, закупали оборудование. Нам было важно, чтобы «Вторматик» открылся в удобном для горожан месте, чтобы к нему можно было подъехать и на машине, и на общественном транспорте. Остановились на участке рядом с популярным гипермаркетом и большим жилым комплексом Шурова гора – на Красноярской, 2. Через «Вторматик» мы начали мягкое продвижение идеи осознанного потребления и раздельного сбора отходов. Число посетителей сейчас растет, а это значит, что мы идем в правильном направлении», — отметил директор Саратовского филиала Михаил Андреев.

Первые сто дней работы «Вторматика» показали, что горожанам откликнулась идея осознанного потребления, многие посетители отмечают, что посещают пункт не ради денег, а ради улучшения экологической обстановки. С подачи посетителей появились в экопункте буккроссинг (обмен книгами) и возможность безвозмездно взять упаковочную бумагу для подарков (пакеты, конверты для денег, оберточную бумагу и пр.).

В этом году Саратовский филиал АО «Ситиматик» планирует развивать сеть пунктов «Вторматик» и открыть несколько таких объектов в Саратове. В настоящее время на согласовании в администрации Саратова находятся четыре земельных участка, где могут быть построены экопункты. До конца года они могут появиться в Волжском, Ленинском и Заводском районах.

Действующий пункт приёма вторсырья «Вторматик» находится в г. Энгельс, на ул. Красноярская, 2, он работает ежедневно с 8:00 до 20:00. С перечнем принимаемых видов вторсырья, правилами их приема и стоимостью можно ознакомиться в самом пункте, на сайте vtormatik.ru или позвонив по телефону 8 (8452) 25-64-90 доб. 7550.