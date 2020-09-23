С 22 по 23 сентября в Саратовской области проходит учение по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

В учениях задействованы федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и организации. По тактическому замыслу, из-за ливней и ветра в реке Малый Караман Марксовского района произошел подъем уровня воды, из-за чего размывается участок поймы под магистральным нефтепроводом «Куйбышев – Лисичанск».

Запланированное учение проходит в два этапа. На первом этапе необходимо выявить степень возможного распространения нефти по реке и предотвратить загрязнение флоры и фауны. Для этого организовано межведомственное взаимодействие с органами повседневного управления, силами и средствами РСЧС. Для воздушной разведки зон возможной чрезвычайной ситуации используется беспилотник.