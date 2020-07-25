Сегодня, утром 25 июля, сторож одной из организаций на улице Радищева нашел труп, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Мужчина проводил плановый обход, когда собаки, охраняющие территорию, принесли ему предмет, напоминающий человеческую голову. Сторож незамедлительно сообщил об этом правоохранительным органам.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, нашли за пределами организации труп. Тут же приехали следователи и осмотрели место происшествия.

Судебно-медицинский эксперт заключил, что найденное тело пролежало на открытой местности не менее двух месяцев.

Спустя некоторое время удалось установить личность найденного мужчины, им оказался 50-летний житель Волгограда.

Сейчас следователи пытаются установить причину смерти мужчины.