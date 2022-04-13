Жительнице Саратова назначено наказание за угрозы травматическим пистолетом прохожему.

Как сообщили в региональной прокуратуре, еще минувшей осенью, 12 ноября 2021 года 31-летняя водитель «BMW X1» затормозила на светофоре на улице Кутякова.

К иномарке подошел молодой человек. Завязался словесный конфликт.

Разозлившаяся автоледи вынула из подлокотника травматический пистолет и наставила его на оппонента со словами угрозы убийством.

Потерпевший рассказал в суде, что дама за рулём иномарки совершала резкие маневры без предупреждающих знаков, нарушала правила дорожного движения и создавала таким образом аварийную ситуацию на дороге.

Мужчина приблизился к женщине, якобы чтобы поинтересоваться, все ли у нее хорошо. Однако разговор перерос в потасовку.

Дама утверждала, что она не доставала травмат, а только похлопала по подлокотнику и предупредила, что он там лежит.

В итоге судья назначил саратовчанке наказание в виде 80 часов обязательных работ.