Начались клинические испытания новой версии вакцины от коронавируса «Спутник V», которая будет в форме назального спрея. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года. Оно будет проводиться в Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.

— Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот, заявил Александр Гинцбург.