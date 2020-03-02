Пресс-служба администрации Саратова прокомментировала ситуацию с лопнувшими пластиковыми фонарями на набережной Космонавтов. Ответ имеется в распоряжении редакции.

— Сегодня, 2 марта, будет проведена ревизия объектов уличного освещения, по итогам которой будут приняты меры по их ремонту, — сообщает пресс-служба со ссылкой на данные МУПП «Саргорсвет».

Напомним, вчера корреспондент информационного портала «Новости Саратова» заметил на набережной Космонавтов несколько лопнувших фонарей. Оказалось, что уличные светильники отлиты из пластика и заполнены чем-то похожим на монтажную пену.