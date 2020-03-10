Мемориал героям Великой Отечественной войны в Новых Бурасах Саратовской области отремонтируют в рамках гарантийных обязательств, рассказали новостному порталу «Новости Саратова» в районной администрации.

Чиновники поясняют, контракт на ремонт мемориала был заключен в июне прошлого года. Соглашение с подрядчиком подразумевает, что он принимает на себя обязанности по гарантийному содержанию памятника в течение двух лет после ремонта.

— В связи с этим администрацией района подрядчику направлены претензии на устранение дефектов. По согласованию с подрядчиком гарантийные работы будут выполнены до 25 апреля 2020 года, — отметили в районной администрации.

Напомним, сегодня в социальных сетях появились фотографии разрушающегося мемориала героям ВОВ в Новых Бурасах.