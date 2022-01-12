Средства на ремонт поступят в виде субсидии из федерального бюджета в сумме 1,655 млрд рублей.

Как сообщили в региональном правительстве, на эти деньги планируется отремонтировать 54,6 км трасс, а также несколько мостов и путепроводов в Саратовской области.

В том числе — восстановить разрушающийся мост через Глебучев овраг по улице Чернышевского в областном центре.

Ждет также обновление инфраструктуры в Аткарском районе: моста через реку Аткара по улице Телефонная и путепровода через железную дорогу по улице Чернышевского — улице Садовая.

Средства пойдут и на продолжение ремонта моста Саратов-Энгельсе через Волгу и через реку Большой Иргиз в Пугачевском районе.