В Саратове продолжается разрушение дома соседним с домом Яхимовича по адресу Советская 3\5.

Напомним, что накануне сообщение об этом появилось в одной из групп социальной сети ВКонтакте. Жительница Саратова Розалия Яфарова написала о том, что в ночь с 27 на 28 ноября со здания обрушился кусок стены. Женщина сообщили об увиденном в МЧС.

МЧС прокомментировало ситуацию, пояснив, что у дома с кариатидами обрушается кирпичная кладка. Никто не пострадал и угрозы для людей нет.

Дом обнесли забором. Ситуацией занимается городская администрация, силы оперативных служб не привлекались.