Сегодня, 29 ноября, в редакцию «Новости Саратова» обратилась жительница Саратова, рассказавшая об обрушении стен пристройки к доме Яхимовича.

Первый грохот от обрушения женщина услышала в ночь с 27 на 28 ноября. Пристройка, соединяющая дом Яхимовича с домом 3\5 по улице Советская находится прямо через стену от квартиры женщины. Из-за этого в стене квартиры появились новые трещины и увеличились старые.

Как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия, разрушающаяся пристройка не является культурным памятником и была построена в более поздний период.

Тем не менее, нельзя однозначно утверждать, что дом с кариатидами в безопасности, ведь разрушение пристройки может повлечь за собой ухудшение его состояния, также, как и дома 3\5, в котором проживает пожаловавшаяся горожанка.