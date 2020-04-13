Стела «Саратовская область» на границе нашего региона и Пензенской области будет отремонтирована. Об этом сообщает администрация Балтайского района.

Восстановить знак, отмечающий административные границы двух регионов, на месте невозможно. Поэтому его демонтируют, перевезут на место ремонта, где подрядная организация ООО «Мост-Строй» заново сварит конструкцию.

Как сообщается, стелла расположена на дороге регионального значения Балтай — Большие Озерки – Журавлиха — Пензенская область является собственностью министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Напомним, вчера, из-за шквалистого ветра на границе Саратовской и Пензенской областей рухнула стела, отмечающая въезд в наш регион.