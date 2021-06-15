Сегодня, 15 июня, в Заводском районе Саратова рухнул аварийный дом. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

Гражданин опубликовал фото с места событий. На кадрах отчетливо видно, как развалины здания рухнули на дорогу и перегородили проезд.