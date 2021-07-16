Этот вывод подчеркнули ведущие российские и зарубежные эксперты по итогам первого дня Международной научно-практической конференции «Региональное развитие до и после пандемии», проходящей 15-16 июля в Президентской академии в Москве.

В рамках мероприятия эксперты Академии и ведущие учёные из разных стран обсудили приоритеты пространственного преобразования России, происходящие изменения в развитии регионов, влияние пандемии на экономику агломераций, пространственное поведение населения и другие темы.

Открывая конференцию, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул важность единой экспертной площадки для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития научным, экспертным сообществом и государственной властью.

Помимо реализации региональных программ в настоящее время в России наблюдается тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций, особенно в условиях пандемии.

Наряду с российскими учёными и представителями органов власти субъектов Российской Федерации вопросы перспектив развития регионов России обсудили представители научного сообщества из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.

Конференция стала продолжением серии научных мероприятий, проводимых Президентской академией с начала 2021 года с участием представителей академического научно-исследовательского сообщества, региональных органов власти, международных экспертов. Основной целью этой работы Академии являются поддержка и активное проведение фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития научного потенциала страны, организация глобальных конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов государственного управления.

Профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Татьяна Черняева отметила, что конференция позволила учёным и экспертам не только обменяться актуальными данными о состоянии социально-экономического развития регионов и оценкой происходящих на территориях процессов, но и научно осветить новые факторы, оказывающие значительное влияние на состояние и развитие регионов. По её мнению, речь идёт как о новых явлениях, появившихся в контексте ситуации с пандемией, так и о тех, которые возникают под влиянием уже сформировавшихся устойчивых допандемийных трендов.