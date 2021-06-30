Сегодня, 30 июня, стало известно о завершении разбирательства следственным управлением Костромской области в деле 35-летнего саратовца, совращавшего малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Мужчина обвиняется в совершении пяти преступлений сексуального характера, одно из которых принесло тяжкий вред здоровью девочки.

Как стало известно следствию, обвиняемый осенью и зимой 2016 года, находясь в Саратове, через социальные сети познакомился с девятилетней жительницей Костромы. Обвиняемый знал, что девочке нет даже 12 лет, однако всё равно беседовал с ней на сексуальные темы, прикрываясь вымышленным аккаунтом. Он уговорил девочку отправить ему свои обнаженные фотографии, что в последствии спровоцировало у ребенка развитие психического расстройства и принесло тяжкий вред ее здоровью.

В августе 2020 года мужчина снова написал девочке в социальной сети, зная, что на этот момент ей не было 14 лет. Он начал шантажировать ребенка ранее присланными фотографиями, заставляя сделать и прислать новые снимки.

Кроме того, в августе этого же года саратовец также познакомился с двумя юными жительницами Бурятии, девочками из Крыма и Тюменской области. Каждой из потерпевших на тот момент было меньше десяти лет. Мужчина по отработанной схеме пытался разговорить детей на сексуальные темы, затем уговаривал прислать ему интимные снимки.

В данный момент саратовец находится под стражей. Следствием собраны достаточные доказательства вины мужчины, дело передано в суд для вынесения приговора.