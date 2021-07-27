Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя поселка Лысые Горы, обвиняемого в совершении семи эпизодов преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Почти два года мужчина развращал свою 12-летнюю падчерицу и ее девятилетнюю подругу, приходившую к ним домой в гости. Сначала девочки никому не рассказывали об этом, но сотрудники полиции установили факты сексуального насилия.

Следователи собрали достаточно доказательств, и обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.