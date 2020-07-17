Аткарским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя областного центра из-за применения насилия к представителю власти. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что утром 26 июня в Аткарске сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль без номеров. В процессе общения с 25-летним мужчиной выяснилось, что и права у него тоже отсутствуют. Автолюбителю предложили проследовать в служебный автомобиль для составления протокола, но его это до такой степени разозлило, что он ударил головой в голову инспектору. Сотрудники ДПС предупредили мужчину о возможности применения табельного оружия и составления уголовного дела в отношении нарушителя. Эти слова только сильнее разозлили агрессивного мужчину, который несколько раз ударил кулаками инспектора по лицу. После этого инспекторам пришлось охладить пыл мужчины и пресечь его противоправные действия.

На допросе мужчина раскаялся в содеянном. Вскоре ему будет избрана надлежащая мера пресечения.