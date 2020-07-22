Собранные Марксовским межрайонным следственным отделом доказательства являются исчерпывающими для вынесения приговора 29-летнему парню в причинении тяжкого вреда здоровью своих родителей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По материалам следствия установлено, что ночью 3 июня 2019 года, 29-летний молодой человек вернулся домой и застал не самую приятную картину: отец и мать распивали спиртное. Увиденное так сильно разозлило сына, что он в порыве гнева ударил 53-летнего отца кулаком по лицу, а затем принялся пинать упавшего на пол мужчину. Супруге, бросившейся на защиту мужа, тоже досталось – сын ударил ее кулаками по голове и телу.

Дело в том, что сын уже очень долго боролся с тягой родителей к алкоголю. Видимо, это было последней каплей.

Расстроенный нападавший удалился в свою комнату. Вскоре он вызвал бригаду скорой помощи, так как отец перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия медики, констатировали смерть мужчины, а женщину госпитализировали с закрытой травмой черепа, сотрясением мозга и переломом двух ребер.

Суд вынес приговор 29-летнему парню, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что недавно произошло преступление «от обратного»: в Энгельсском районе сын убил отца и ранил мать за то, что они критиковали его за пристрастие к алкоголю.