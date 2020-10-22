На сегодняшнем заседании оперштаба заместитель начальника Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова объяснила, почему ограничена работа общепита после 21:00.

Это сделано не в целях нанести вред бизнесу, а для того, чтобы меньше было корпоративов и других массовых мероприятий, которые приводят к распространению инфекции.

Она отметила, что сейчас люди стали чаще носить медицинские маски в транспорте, но этого недостаточно. Во время эпидемиологических расследований 63 процента контактных людей сообщили, что постоянно использовали это средство защиты.

Чиновница отметила, что нужно не забывать о социальной дистанции и мытье рук.