Полицейские раскрыли кражу в Октябрьском районе, сообщает ГУ МВД.

22 января к правоохранителям обратился 49-летний мужчина с заявлением о краже алкоголя. Он пояснил, что в начале декабря с полок магазину украли бутылку коньяка «Гранд Брэд» и банку кофе «Якобс». Через несколько дней из торговой точки пропало уже две бутылка «Гранд Брэд».

Подозрение полисменов пало на 34-летнего мужчину в розыске. Оказалось, за его плечами большой багаж судимостей за кражи, оборот наркотиков и мошенничество.

Сейчас злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело.