Сегодня, 4 августа, стало известно о пропавшей без вести 34-летней молодой женщины. Ее подруга выложила посты с ориентировкой в городские паблики в социальных сетях.

Разыскивается 34-летняя Татьяна Снопова, которая 1 августа вышла из дома во Фрунзенском районе Саратова и пропала без вести. Девушка покинула дом без денег, телефона и ключей, не оставив никаких сведений о своем местонахождении.

Одета она была в розовые шорты в горошек, белую майку и белые кеды. Девушка невысокого роста, с русыми волосами средней длины.

Подруга пропавшей Мария Угланова, разместившая пост с ориентировкой в социальных сетях, журналисту информационного портала «Новости Саратова» сообщила, что накануне пропажи девушки немного повздорили.

Если кому-либо известна любая информация о местонахождении пропавшей девушки, просьба сообщить об этом по номеру +7-961-642-65-45.