20 апреля состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области.

Члены Общественной палаты области, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, а также представители министерства культуры, министерства образования, областной Думы и региональных учреждений культуры собрались в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. на площадке «Точки кипения», чтобы обсудить реализацию федерального проекта «Пушкинская карта» на территории Саратовской области.

«Пушкинская карта» — государственная программа, направленная на приобщение молодёжи к культуре. Посетить культурные мероприятия за счёт государства могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. В 2022 году номинал Пушкинской карты составляет 5000 рублей. Пушкинская карта даёт возможность покупать билеты не на все мероприятия, а только на участвующие в проекте события, одобренные министерством культуры области.

Председатель Общественной палаты Борис Шинчук сказал, что «Пушкинская карта» — это нравственная прививка, которая позволяет молодым людям познакомиться с нашей культурой, с нашей историей и стать, с пониманием этого, патриотами страны.

«Я вот задал вопрос молодежи, целой аудитории: «Скажите, кто Родину любит?». Вся аудитория, конечно, подняла руку. Другого и быть не могло! А когда я спросил: «Кто может сказать, за что вы Родину любите?», то они растерялись, не знали, как объяснить. Объяснить трудно «почему»», — поделился Борис Шинчук, и, по его мнению, связано это с тем, что молодое поколение плохо знакомо с историей своей страны и культуры. И не случайно сейчас обсуждается предложение с первого класса изучать историю своей страны.

«Знать культуру своей страны, понимать, что второй такой страны в мире нет. Ни у одной страны мира нет ни такой истории, ни такой богатой культуры, ни таких корней, как у нас».

«Пушкинская карта» предоставляет огромные возможности. Тем не менее высказываются и такие мнения, что учителя не могут с учениками работать над этой темой ввиду своей занятости, или нельзя заставить учеников, а раньше, что невозможно заставить родителей оплатить своим детям билеты в музеи и в театры. «Но сегодня не надо никого заставлять, нужно оформить «Пушкинскую карту» и объяснить детям и юношеству, что надо прийти в театры и в музеи», — такой ответ даёт Председатель.

Члены Общественной палаты Саратовской области и приглашенные высказали мнение, что министерство образования должно постоянно проводить разъяснительную работу с учителями, чтобы те, в свою очередь, объяснили молодежи, не заставили, а помогли определиться с тем, чтобы они пошли в театр на спектакли нашей классики, классики современности, а не антрепризы или концерты, пошли в наши музеи.

Борис Шинчук зачитал отрывок из стихотворения С. Михалкова:

«В воскресный день с сестрой моей

Мы вышли со двора.

— Я поведу тебя в музей! —

Сказала мне сестра».

«Какая сестра поведет в музей, если она сама там не была? А привычку ходить в театры и в музеи нужно воспитывать с детства», — задался вопросом Председатель Общественной палаты.

Участники высказали предложение, чтобы министерство образования конкретно занялось этим вопросом, чтобы отчитывались по реализации программы, как за вакцинацию во время пандемии: сколько карт приобретено, на какие мероприятия тратятся средства.

Участники обсуждения считают, что использовать «Пушкинскую карту», как говорится, нужно с умом. «Всё задумано для того, чтобы вырастить патриотов. То, что произошло на Украине за 30 лет с обработкой умов, с переписыванием книг и учебников, мы, конечно, допустить не можем. Нам нужны граждане страны, которые будут ее любить, уважать и понимать, за что. Обсуждению этого вопроса мы хотели сегодня посвятить нашу работу», — заключил Борис Шинчук.

Начальник отдела развития социокультурной деятельности, библиотек, музеев и кино министерства культуры области Ирина Мельникова рассказала о реализации программы, отметив, что «для Саратовской области «Пушкинская карта» — это, прежде всего, пропуск в золотой фонд нашей культуры».

В настоящее время в Саратовской области в программе участвует 70 учреждений культуры, на которые приходится 897 мероприятий.

Представитель министерства подчеркнула, что работники учреждений культуры активно продвигают «Пушкинскую карту». Они обмениваются положительным опытом и объединяют усилия для более плодотворной работы по программе.

«Я полностью согласна с тем, что «Пушкинская карта», которая Президентом дается ребенку, должна быть получена каждым ребенком. И, соответственно, задача педагога, не важно, из музыкальной школы или из общеобразовательной школы, — направить и довести ребенка до того учреждения, которое ему интересно», — выразила свою позицию по рассматриваемому вопросу Ирина Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования.

На сегодняшний день на территории Саратовской области в общеобразовательных школах и образовательных организациях профессионального образования обучается 124 тысячи детей. Из числа этих детей 70752 ребенка получили «Пушкинскую карту». Никто их, конечно же, не заставлял, но разъяснял. Так, на сайте СОИРО размещен ролик о «Пушкинской карте», часть классных часов была посвящена тому, как получить «Пушкинскую карту». Заместитель министра отметила, что министерство абсолютно четко понимает свою задачу в сопровождении образовательных коллективов. Поэтому в разрабатываемых в настоящее время методических рекомендациях воспитательной работы в школах обязательно будет учтена и прописана организация работы по «Пушкинской карте». Также готовится заявка на участие в федеральном проекте «Советники по воспитанию» для того, чтобы идея реализации современных подходов воспитания, в том числе по «Пушкинской карте», была реализована.

«Наша задача сейчас – объединить усилия с министерством культуры и эти проекты реализовывать», — подытожила Ирина Чинаева.

Директор Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова Владимир Петренко и директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов обратили внимание заместителя министра на то, что после состоявшегося ранее совещания по вопросу реализации «Пушкинской карты», его участники не увидели никаких конкретных движений. В других регионах показатели больше, а это значит, что они работают в этом направлении, но не заставляют, а именно помогают молодежи определиться.

Директоры театров выразили готовность приезжать в районы с выставками и спектаклями, а для этого всего лишь нужно, чтобы приобретали «Пушкинские карты». Борис Шинчук поддержал их, сказал, что все музеи готовы выезжать в районы, обеспечивая шаговую доступность, готовы приехать с лекциями и выставками.

Виктор Малетин, председатель комиссии по науке, образованию и инновациям доложил участникам заседания о проведенном исследовании реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации. В ходе обсуждения данного вопроса выявились следующие проблемы.

Необходимо информационное сопровождение данного федерального проекта «Пушкинская карта». Необходимо изучить запрос молодежи на культурные мероприятия, вызвать интерес молодежи к посещению театров и музеев.

Отсутствует система просветительской деятельности по популяризации «Пушкинской карты», поэтому необходимо межведомственное взаимодействие всех участников этого процесса.

Обсуждение было горячим, суждения порой жесткими.

По итогам обсуждения Советом Общественной палаты было принято решение, за которое члены Совета проголосовали единогласно. Оно будет направлено в адрес Правительства Саратовской области.