В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся второй модуль обучения образовательного проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области», инициированного Губернатором региона Валерием Радаевым.

Летом для слушателей были организованы онлайн-занятия по ключевым аспектам проектного управления, социально-экономического развития региона и инновационным технологиям в управлении. Основной акцент очного модуля был сделан на практические занятия и проектную работу. В качестве модераторов выступили преподаватели ПИУ РАНХиГС.

Виктория Коротина, заместитель директора Института, отметила, что разрабатываемые в рамках «Школы молодых управленцев Саратовской области» проекты имеют актуальный характер и направлены на выполнение задач социально-экономического развития региона.

Глава Ершовского муниципального района Светлана Зубрицкая и руководитель аппарата Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Илона Ракевич выступили экспертами в рамках программы. Светлана рассказала о практике муниципального управления, о реализации на территории района национальных проектов, о результатах участия в федеральных конкурсах по благоустройству и вовлечении жителей в процесс принятия решений по формированию комфортной среды.

Обучение продолжится в межмодульный период, в течение которого команды будут дорабатывать проекты по итогам работы с кураторами от органов исполнительной власти Саратовской области.

—На итоговом модуле слушатели закрепят навыки принятия управленческих решений и коммуникации в командной работе, улучшат технику создания презентаций и технику публичных выступлений, а также завершат работу по созданию проектов, направленных на развитие креативных индустрий, вовлечение школьников в проектирование благоустройства, обеспечение присмотра за детьми в период обучения родителей, развитие платформенных решений для услуг физической культуры и спорта, организацию кураторства для детей с особенностями развития в образовательных организациях, развитие переработки сельскохозяйственной продукции, – поделился модератор занятий Максим Мокеев.