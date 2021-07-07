Ребенок, получивший тяжелые травмы в Балаково, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Президентом НИИ является всемирно известный профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. Ребенка необходимо было отправить в Москву для очного консультирования и назначения лечения в специализированной клинике.

Ранее специалистам балаковской и саратовской больниц удалось добиться стабилизации состояния ребенка. После этого возможность его транспортировки на самолете в Москву была одобрена лечащими врачами. В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог.

Ребенок нормально перенес перелет и уже отправлен на реанимобиле в клинику.

Напомним, что 3 июля трехлетний мальчик в Балаковском районе выстрелил в себя из травматического пистолета. Ребенок получил ранение лица и головы. Родители доставили мальчика в медицинское учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации. Прокуратура занимается проверкой произошедшего.