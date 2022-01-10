Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов после жалобы местной жительницы.

Несовершеннолетний сын женщины наблюдается в детском отделении с заболеванием нервной системы и имеет право на льготное лекарственное обеспечение за счет государства.

Однако ребенку-инвалиду лекарства не выдавали, хотя они требовались ему постоянно. Матери приходилось покупать их за свой счет.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями о компенсации затрат, понесенных на приобретение лекарств. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Сейчас судебное решение исполнено в полном объеме.