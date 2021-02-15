Жительница Саратова Таисия Тумакова отвела своего ребенка детсад №174 “Колобок”, но даже не подозревала, чем это может обернуться.

12 февраля она пришла забирать свою двухлетнюю дочь из ясельной группы. Ее удивило, что дети и воспитатель играли прямо под кварцевой лампой на расстоянии не более 2,5 метра.

Женщина работала в медицине и точно знала, что за такими действиями могут последовать негативные последствия для здоровья, на что и указала нянечке.

В ответ на это она получила ответ, что про работающий прибор забыли, а включали его во время дневного сна. Гражданку удивило это, ведь спят дети с 14:00 до 15:00, а ребенка она пришла забирать в 16:30.

Кроме того, рот ее ребенка почему-то был в крови. Воспитательница ответила, что девочка упала. Однако никакой реакции на такое состояние ребенка не следовало и более того, родительнице ничего не сообщили.

—Весь вечер я была озадачена состоянием глаз ребенка. Они были покрасневшими. Всю ночь дочь спала тревожно, просыпаясь каждый час с криками «Мама! Мама!» и «Тётя( это она зовет воспитателя), не надо!» Утром мы обнаружили, что у ребенка отекла и посинела верхняя губа и десны, при этом один из верхних зубов был будто бы «вбит» внутрь, — уточнила местная жительница.

Таисия Телеулова обратилась в травмпункт и ей выписали несколько справок, подтверждающих наличие травмы.

Гражданка опубликовала документы, в которых сообщается о вломленном вывихе зуба и гематоме. Она попросила принять меры в отношении учреждения и воспитателея Телеуовой А.Е.

Горожанка подчеркнула, что от руководства детского сада никакой реакции не последовало, перед ней даже никто не извинился за инцидент.

В администрации города интернет-изданию “Новости Саратова” пояснили, что комитет по образованию и администрация Заводского района проверят факты, указанные в обращении. Действиям сотрудников учреждения дадут оценку, а виновные лица будут привлечены к ответственности.