Следователи организовали проверку по факту происшествия в бассейне Кировского района Саратова с 7-летним мальчиком. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Он отдыхал с мамой и 15-летней двоюродной сестрой. Родительница оставила детей, около 16:30 ребенок плавал в бассейне. На нем не было спасательного жилета и нарукавников, внезапно он начал тонуть.

Одна из посетительниц объекта бросилась на помощь и вытащила его из воды.

Очевидцы и сотрудники места отдыха оказали ребенку первую помощь и вызвали скорую. Медики госпитализировали мальчика в лечебное учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователь осмотрел место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, истребована необходимая документация. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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