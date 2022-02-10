В Романовском районе столкнулись Daewoo Nexia и LADA Largus — пострадали трое человек.

Госпитализировали 28-летнего водителя первого авто, 45-летнему шоферу второго и его 12-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение.

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