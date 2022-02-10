Домой Рубрики Новости Саратова Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП под Саратовом По Новости Саратова - 10.02.2022 101 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Романовском районе столкнулись Daewoo Nexia и LADA Largus — пострадали трое человек. Госпитализировали 28-летнего водителя первого авто, 45-летнему шоферу второго и его 12-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Балаковцы пожаловались на сладости с червями В центре Саратова автобус сбил 15-летнего подростка Избившего и ограбившего приятеля саратовца суд отправил в тюрьму на 13 лет ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Балаковцы пожаловались на сладости с червями Новости Саратова - 10.02.2022 0 Балаковцы пожаловались в соцсетях на сладости с червями. - Вчера вечером в Гринхаусе приобрели восточные сладости. Червь был бонусом, видимо. До этого брали в Ленте. Очень вкусно... В центре Саратова автобус сбил 15-летнего подростка 10.02.2022 Избившего и ограбившего приятеля саратовца суд отправил в тюрьму на 13... 10.02.2022 Вячеслав Володин предложил главам районов уйти в отставку 10.02.2022 Володин сегодня работает в Саратовской области 10.02.2022