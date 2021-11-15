В Аткарске пятилетний глухой мальчик не мог получить положенный ему бесплатный слуховой аппарат.

Проблему помогла решить прокуратура, куда с заявлением обратилась мама ребёнка-инвалида.

Надзорное ведомство установило, что права малолетнего жителя Аткарска на получение от государства бесплатного медицинского оборудования были грубо нарушены.

Прокуратура внесла представление руководству ГУ СРО «Фонд социального страхования Российской Федерации», после чего мальчик-инвалид получил положенный ему слуховой аппарат.