Ребенок госпитализирован с травмами после ДТП в Балакове Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

В Балакове вечером в пятницу на пересечении улиц Ленина и Пролетарская Volkswagen Tiguan и ехавший по главной дороге ВАЗ-21093. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик – пассажир отечественной легковушки.

Сегодня в социальных сетях родственники пострадавшего мальчика рассказали, что ребенок находится в реанимации, а водитель, виновник аварии, своей вины не признает. Родные мальчика пытаются найти свидетелей ДТП.