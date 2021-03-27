В ДТП на Усть-Курдюмском шоссе в Саратове пострадали трое человек, включая 12-летнего ребенка, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.
По предварительным данным, около полутора часов назад 70-летний мужчина Chevrolet Niva не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в памятник мотоциклистам, установленный на шоссе, и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал сам водитель, его 63-летняя пассажирка и 12-летний мальчик, находившийся в автомобиле.
Памятник этот надо сносить.Он приносит несчастья.Памятник кому установлен?Тем кто несет зло и беззаконие.Памятник хулиганству и беспределу просто позорит Саратов.Сюда и так никто не едет,а только уезжают и еще этот памятник отпугивает и мигрантов и инвесторов.